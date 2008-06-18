Влада Криму судиться з відомством Хорошковського

Верховна Рада Криму оспорює в суді наказ Державної митної служби України про призначення нового начальника Кримської митниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова парламенту Криму Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Ми подали позовну заяву щодо скасування наказу міністерства пана ХОРОШКОВСЬКОГО (голови Державної митної служби – УНІАН)», - повідомив кримський спікер.

Кримська влада оспорює в суді призначення начальником Кримської митниці Андрія ШТАНЬКА, оскільки його кандидатура не була узгоджена з головами парламенту і уряду автономії. «Призначили без узгодження начальника кримської митниці ШТАНЬКА», - зазначив кримський спікер.

Як повідомляв УНІАН, А.ШТАНЬКО був призначений начальником Кримської митниці наказом Державної митної служби України на початку червня цього року. До призначення А.ШТАНЬКО обіймав керівні посади в Херсонській митниці. У митних органах працює з 1991 року.

До А.ШТАНЬКА митницю Криму очолював (з 2006 року) Євген САМСОНОВ.