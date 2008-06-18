Доки в Сочі «велике будівництво», Крим прийматиме більше туристів

Крим розраховує цього року прийняти більше відпочиваючих, ніж у 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, влада кримської автономії запевняє, що вже зараз відзначається зростання числа відпочиваючих, в порівнянні з тим же періодом минулого року (зростання - більш як на 7%).

«Ми розраховуємо, що цього року Крим відвідають більше 6 мільйонів туристів. Минулого року ця цифра була 5,7 мільйонів», - заявив сьогодні в Сімферополі голова Верховної ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО.

Зі свого боку голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА відзначив: «Є підстави вважати, що кількість відпочиваючих цього року буде вища (ніж торік)». За словами В.ПЛАКІДИ, Крим може прийняти більше відпочиваючих, зокрема через «велике будівництво» в районі Сочі, затіяне у зв`язку з Олімпіадою-2014. «Ми по такій хорошій домовленості робимо все для того, щоб люди, які хотіли б відпочити на Чорноморському узбережжі, але не мають можливості поїхати в Сочинський регіон, мали б можливість одержати всі послуги у нас», - сказав кримський прем`єр.