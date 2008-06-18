Даішники Севастополя заборонили експлуатацію більше 200 автобусів

У Севастополі через виявлені технічні несправності заборонена експлуатація 241 автобуса. Такі підсумки операції «Автобус».

В ході операції було перевірено 22 підприємства, які надають послуги з перевезення пасажирів, оглянуто 1020 транспортних засобів.

Як повідомили в прес-службі Управління ДАІ Севастополя, за місяць проведення операції було виявлено 1327 порушень правил дорожнього руху водіями автобусів.

«Зафіксовано два випадки управління автобусом в стані алкогольного сп`яніння, 119 водіїв перевищили допустиму швидкість руху, 9 водіїв управляли автобусами, не маючи відповідної водійської категорії», - йдеться в повідомленні.