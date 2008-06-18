Москаль пропонує кримській Раді засунути документ у...

Кримський парламент перевищив свої повноваження і вчинив політичну розправу над генерал-майором Миколою ІЛЛІЧОВИМ за активізацію діяльності міліції з наведення порядку в автономії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», таким чином прокоментував сьогоднішню заяву парламенту АРК про відмову погодити призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника кримської міліції народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ.

«Кримський парламент перевищив свої повноваження і зробив політичну розправу над М.ІЛЛІЧОВИМ за активізацію діяльності міліції по наведенню порядку в автономії. В першу чергу, це стосується наведення порядку в земельних відносинах та у боротьбі з криміналітетом, який і привів до влади підконтрольного йому ГРИЦЕНКА. Можна навіть сказати, що саме цей криміналітет ініціював сьогоднішню постановку питання в парламенті про висловлення недовіри Миколі ІЛЛІЧОВУ», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

За словами народного депутата, до «виконуючого обов’язки» парламент АРК «не має абсолютно ніякого відношення. В.о. – ні з ким не узгоджується. Це прерогатива тільки міністра».

Г.МОСКАЛЬ зазначив, що Кабінет міністрів за поданням міністра приводить на посаду керівника кримської міліції у відповідності до закону України про міліцію, де зазначається, що міліцію в АРК очолює заступник міністра – начальник головного управління МВС у Криму.

Тож призначати заступників міністра - це прерогатива уряду згідно із законом про Кабінет міністрів, який нещодавно був підписаний Президентом.

Таким чином, за словами Г.МОСКАЛЯ, кримський парламент дає лише погодження на призначення начальника головного управління МВС в Криму, а заступника міністра – Кабінет міністрів згідно свої повноважень.

«Це рішення керівництво кримського парламенту може скрутити в трубочку і засунути собі в с...у», – так в розмові з журналістами прокоментував позицію більшості депутатів Верховної Ради АРК Г.МОСКАЛЬ, слова якого наводить Обком

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2007 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО призначив М.ІЛЛІЧОВА в.о. начальника кримської міліції.

13 червня 2008 року міністр підписав подання на ім`я прем`єр-міністра України про призначення в.о. начальника кримської міліції М.Іллічова заступником міністра МВС України – начальником Главку кримської міліції. Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що всі завдання, покладені на М.ІЛЛІЧОВА, виконуються, про що свідчать результати роботи, зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

Міністр внутрішніх справ України також додав, що М.ІЛЛІЧОВ працюватиме начальником Головного управління МВС України в Криму, навіть якщо Верховна Рада автономії відмовиться затвердити його призначення.

Сьогодні, 18 червня, Верховна Рада Криму відмовилась погодити призначення генерал-майора М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що кримські парламентарії відмовились погодити призначення М.ІЛЛІЧОВА, щоб припинити спроби порушити закони і утиску прав Криму.

Сьогодні ж Кабмін призначив М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра МВС – начальником Головного управління МВС в АР Крим.