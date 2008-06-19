У Тимошенко наполягають на легітимності розриву угоди з Vanco

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції підтвердила легітимність розриву угоди з дочірньою компанією Vanco.

Про це йшлося на засіданні комісії під головуванням першого віце-прем`єр-міністра Олександра Турчинова, повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Турчинова.

Комісія "підтвердила виконання всіх вимог, пов`язаних зі скасуванням свідоцтва про державну реєстрацію угоди між урядом та компанією "Vanco Прикерченська лтд" на користування шельфом Чорного та Азовського морів, про що було повідомлено останню".

Крім того, на засіданні було прийнято рішення обмежити площу ділянок нафтогазоносних надр, які можуть надаватись для залучення інвестицій.

Також було відпрацьовано інші заходи для недопущення втілення корупційних схем по відношенню до національних стратегічних ресурсів.

"Незважаючи на тиск, уряд і далі буде працювати на захист національних інтересів", – зазначив Турчинов, підбиваючи підсумки засідання комісії.

Як відомо, президент зупинив дію розпорядження Кабміну від 21 травня 2008 року про припинення угоди з "Vanco International Ltd." про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.