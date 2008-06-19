Суд скасував порушення справи про зниклі мільйони

Печерський районний суд Києва розглянув скаргу одного з керівників ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) і частково її задовольнив, зокрема, скасував постанову про порушення кримінальної справи за фактом розтрати понад 109 млн. грн. бюджетних коштів посадовцями компанії.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зі зв`язків із громадськістю МВС України.

«Незважаючи на те, що в постанові про порушення кримінальної справи йшлося про те, що розкрадання бюджетних коштів здійснювалося «невстановленими службовими особами», один із керівників ДАТ «Чорноморнафтогаз» подав скаргу до суду. 18 червня 2007 року Печерський районний суд Києва розглянув її і частково задовольнив, зокрема, скасував постанову про порушення кримінальної справи», – зазначається в повідомленні МВС.

У повідомленні наголошується, що під час перевірки за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовцями ДАТ «Чорноморнафтогаз» працівники УБОЗ ГУМВС України в АР Крим встановили, що в 2007 році Державним агентством України з інвестицій і інновацій був проведений конкурс з відбору інноваційних і інвестиційних проектів у сфері економіки, в першу чергу, з упровадженням передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива, з урахуванням надання кредитів на їх реалізацію в 2007 р. за рахунок державного бюджету України.

Переможцем конкурсу було визнано ДАТ«Чорноморнафтогаз», якому 5 грудня 2007 року був виділений кредит у розмірі 200 млн. грн., метою отримання якого було «завершення першого етапу програми розробки Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря».

У грудні минулого року ДАТ «Чорноморнафтогаз» виступило замовником тендеру на закупівлю машин і устаткування для видобувної промисловості.

Перевіркою встановлено, що цей тендер був проведений з порушенням Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», оскільки була порушена методика оцінки тендерних пропозицій, без дотримання якої неможливо визначити переможця тендеру. Проте, ДАТ «Чорноморнафтогаз» 24 грудня 2007 року уклало договір з переможцем тендеру – ТОВ «Укрнафтохімресурс» на закупівлю устаткування для підводного закачування, і 25 грудня 2007 року на адресу ТОВ «Укрнафтохімресурс» були перераховані кошти у розмірі 109 млн. 862,599 тис. грн. Станом на 27.05.2008, устаткування на адресу ДАТ «Чорноморнафтогаз» не поставлене.

Крім того, встановлено, що посадовці підприємств, які брали участь у тендері, є родичами і підтримували дружні зв`язки, а тендер, проведений ДАТ «Чорноморнафтогаз» був фіктивним, спеціально організованим і проведеним для забезпечення можливості розкрадання бюджетних коштів. 3 червня Головним слідчим управлінням МВС України за даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

«Тому питання щодо незаконного перерахування понад 109 млн. грн. бюджетних коштів на рахунки фіктивних фірм і відповідальності винних тепер залишається відкритим. Як і те, де ж насправді знаходяться фірми родичів, на які були перераховані кошти, адже встановити це в рамках розслідування кримінальної справи непросто. Тим часом, у зловмисників з`явився час, щоб ще більше заплутати сліди своїх афер», – підкреслюється в повідомленні.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».

У 2007 році «Чорноморнафтогаз» скоротив чистий прибуток у 20,6 разу, порівняно з 2006 роком, до 7,059 млн. грн.