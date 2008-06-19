У Криму розбився легкий літак

У Роздольненському районі Криму сьогодні впав одномісний легкий літальний апарат, який проводив хімічну обробку сільськогосподарських угідь.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

За його словами, внаслідок аварії пілот залишився живим, проте у тяжкому стані доставлений у районну лікарню. «Переломи грудної клітки і кінцівок, стан тяжкий», - зазначив І.КРОЛЬ.

Він також повідомив, що за попередніми даними, дозволу на виконання даного польоту офіційні органи не давали.

За словами І.КРОЛЯ, це поки що вся інформація, конкретних даних про марку літака поки що немає.