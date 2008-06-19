До кінця року долар зміцниться – експерт

До кінця року долар США зміцниться до 5,05 – 5,10 грн./дол., вважає президент Української академії політичних наук, голова науково-експертної колегії з питань соціально-економічного розвитку при Кабінеті міністрів України Микола МИХАЛЬЧЕНКО.

Він також додав, що у разі, якщо долар США продовжуватиме зміцнюватися, його вартість може зрости до 5,15 грн.

«Показники США свідчать про те, що США подолали кризу іпотеки та інші кризи, і долар буде рости», – зазначив М. МИХАЛЬЧЕНКО, і додав, що європейська валюта зараз слабшає.

Довідка УНІАН. З 22 травня НБУ зміцнив гривню, встановивши офіційний курс 4,85 грн./дол.. (колишній - 5,05 грн./дол.).

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік коридор офіційного курсу гривні встановлений у рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.