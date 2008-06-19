Найближчими днями можуть згодитися парасолі

У найближчі дві доби на всій території Україні пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 20 червня у країні очікується мінлива хмарність і короткочасні грозові дощі (на заході місцями невеликі), у більшості центральних областей вночі – подекуди сильні дощі; лише у східній частині буде без опадів.

Вітер переважатиме східний, південно-східний, 5-10 м/с, у центральних областях та у південній частині вдень при грозах подекуди можливі шквали 15-20 м/с.

Температура вночі буде 11-16°, на узбережжі морів – до 20°; удень 22-27°, у східних областях і в Криму – до 30°, у північних і центральних областях місцями 19-21°; у Карпатах уночі 7-12°, удень 11-16°.

21 червня уночі у північній та східній частині, удень в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі в окремих районах град, шквали 15-18 м/с.