У Vanco вважають, що рішення про розірвання угоди порушує закон

Компанія Vanco Prikerchenskaya Ltd. вважає, що рішення Міжвідомчої комісії з організації заключення і виконання угод про розділ продукції (СРП) щодо анулювання свідоцтва про державну реєстрацію СРП є безпідставним кроком Кабінету міністрів і не відповідає чинному законодавству України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Vanco Prikerchenskaya.

Компанія вважає абсолютно логічним кроком на шляху врегулювання конфліктної ситуації, яка виникла навколо проекту освоєння Прикерченської ділянки надр, ухвалення Президентом України Указу від 18 червня 2008 року, яким зупинена дія розпорядження Кабінету міністрів України від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розділ вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Vanco відзначає, що ухвалення розпорядження КМУ є неправомірним. «Угодою чітко передбачені умови її (угоди – ред.) розірвання в односторонньому порядку. Це можливо лише за умови порушення стороною будь-якого із зобов`язань за Угодою, яка призводить до збитків іншої сторони, і не виправлення цього протягом наступних 90 днів після отримання письмового повідомлення про таке невиконання. Vanco не отримувало жодного листа або повідомлення від уряду України щодо невиконання інвестором будь-якого зобов`язання за Угодою», – повідомили в прес-службі.

Крім того, компанія зауважує, що рішенням РНБО від 30 травня 2008 року були затверджені висновки щодо відповідності процедури проведення конкурсу, укладення згаданої Угоди і передачі компанією «Венко Інтернешнл ЛТД» своїх прав і обов`язків за Угодою компанії «Венко Прикерченська ЛТД» чинному законодавству України. Такі висновки були схвалені керівниками Мінюсту, Генпрокуратури, СБУ і т.д.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Міжвідомча комісія з організації заключення і виконання СРП підтвердила виконання всіх вимог, пов`язаних зі скасуванням свідоцтва про державну реєстрацію Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Ванко Прикерченська ЛТД» на користування шельфом Чорного і Азовського морів.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розділ вуглеводнів, які здобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Президент нагадує, що Рада національної безпеки і оборони України констатувала, що в результаті ухвалення даного рішення уряду склалася украй небезпечна ситуація, що ускладнює освоєння вуглеводневого потенціалу української частки континентального шельфу, яка створює загрозу енергетичній безпеці України, істотно погіршує інвестиційний клімат і може привести до значних фінансових збитків для України, негативно відбивається на іміджі держави як надійного і передбаченого партнера. Крім того, РНБО визнала рішення уряду про припинення угоди з «Венко Інтернешнл лімітед» таким, що не відповідає національним інтересам України, і що створює загрозу національній безпеці України в економічній сфері.

Така позиція Ради національної безпеки і оборони України грунтувалася на висновках Міжвідомчої робочої групи, створеної за рішенням РНБО.

Крім того, Президент направив до Конституційного Суду України подання з проханням розглянути питання про відповідність Конституції України, а саме її статті 17, розпорядження Кабміну від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які здобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розділ продукції (СРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки відносно СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділ продукції.