Прес-конференція про вирішення екологічних проблем Криму

24 червня - 11.00. Прес-конференція на тему: "Контроль і спільна робота над вирішенням екологічних проблем півострова". У прес-конференції візьмуть участь: голова Республіканського комітету АРК з охорони природного довкілля Є.Бубнов; голова КРРО ПЗУ, президент КАН, професор В.Тарасенко. Інформаційний прес-центр (вул. Севастопольська, 8, каб.106).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter