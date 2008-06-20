Прес-конференція про вирішення екологічних проблем Криму

16:56, 20 червня 2008
Крым
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24 червня - 11.00. Прес-конференція на тему: "Контроль і спільна робота над вирішенням екологічних проблем півострова". 

У прес-конференції візьмуть участь: голова Республіканського комітету АРК з охорони природного довкілля Є.Бубнов; голова КРРО ПЗУ, президент КАН, професор В.Тарасенко. 

Інформаційний прес-центр (вул. Севастопольська, 8, каб.106).

 

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