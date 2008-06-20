Конференція ”Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті”
18:44, 20 червня 2008Крым
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24-26 червня у м. Судак (вул. Приморська, 46, пансіонат „Львівський залізничник”) проходитиме Друга Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті”.
Відкриття конференції – 24.06.07 о 10:00.
В рамках заходу 24.06.08 об 12:30-13:00 відбудеться прес-конференція для представників ЗМІ.
Для журналістів буде організовано транспорт з Сімферополя до Судака. Збір журналістів о 7:30 24.06.08 в м. Сімферополь біля центрального входу залізничного вокзалу. Від’їзд з Судака зворотно у Сімферополь 24.06.08 о 14:00. Телефони для акредитації: (044) 465-24-28, 465-21-72, м. 8050-361-82-12.
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