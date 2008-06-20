Поштові послуги подорожчають

В Україні з 23 червня набирає чинності Рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку «Про затвердженні Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Укрпошти.

За даними НКРЗ, вказаним рішенням підвищено рівень тарифів на послуги з пересилки письмової кореспонденції в межах України і посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг до країн СНД в середньому на 40%.

Так, зокрема, пересилка простого листа вагою до 20 гр. тепер коштуватиме 1 грн., тоді як сьогодні вартість такої послуги становить 70 коп.

Пересилка бандеролі вагою до 100 гр. після введення нових тарифів коштуватиме 1,45 грн., тоді як сьогодні ця пересилка коштує 1 грн.