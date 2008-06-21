До вузів - тільки за сертифікатом

Абітурієнти зараховуватимуться до вищих навчальних закладів на підставі сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти. У цьому запевнили ректори під час селекторної наради Міністерства освіти і науки щодо організації вступної кампанії у 2008 році.

Захід відбувся під головуванням віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА за участю міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА, директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря ЛІКАРЧУКА, представників міністерств та ректорів усіх вищих навчальних закладів України, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.

У ході селекторної наради І.ВАСЮНИК наголосив, що єдиним критерієм для вузів є сертифікат. Винятком є лише ті, що вимагають специфічної підготовки абітурієнтів (мистецької, фізичної).

“Твердо заявляю: жоден вищий навчальний заклад не буде звільнений від обов’язку виконувати чітко визначені умови прийому до вищих навчальних закладів. Основний критерій прийому — це сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти. Будь-які інші підходи суперечать потребам суспільства та інтересам держави”, - сказав І.ВАСЮНИК.

При цьому він зазначив, що досі існують перешкоди на шляху масштабної реформи. “Насамперед, це спротив керівників деяких вищих навчальних закладів. Не усі освітні керівники ще готові відкинути застарілі схеми вступу, від яких дехто з них отримував прямий зиск. Тому ми чуємо настирливі прохання зберегти власну систему відбору - додаткового тестування, співбесід, внутрішні олімпіади тощо”, - підкреслив віце-прем’єр.

І.ВАСЮНИК переконаний, що перший етап впровадження в Україні системи зовнішнього оцінювання проведений успішно. Проте перед українським суспільством постав другий етап реформування - вступна кампанія, яка також повинна пройти чесно, прозоро і об`єктивно.

“Нинішня освітня реформа - справжній прорив у суспільство рівних можливостей, в якому доступ громадян до вищої освіти залежить від рівня знань, а не від розміру гаманця”, - відзначив І.ВАСЮНИК. Як свідчать результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, 92% абітурієнтів отримали позитивні результати, які дають їм можливість стати студентами вищих навчальних закладів країни. Тільки 7% абітурієнтів вказали на окремі недоліки і прорахунки в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

На думку І.ВАСЮНИКА, якісне проведення другого етапу вступної кампанії може змінити поширене суспільне уявлення про прийом до вузів як про глибоко корумпований процес. “Лише у поєднанні із прозорою системою вступу зовнішнє тестування може відновити віру пересічних громадян у справедливість доступу до вищої освіти”, - підкреслив І.ВАСЮНИК.