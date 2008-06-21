У Криму тепло, але мокро

Погода на 22-23 червня

У Криму без опадів, повідомили у Гідрометцентрі. 22 червня (неділя) температура вночі 15-20°, вдень 24-29°. Вітер північний 5-10 м/с. 23 червня (понеділок) температура вночі також 15-20°, вдень 24-29°. Вітер північний 5-10 м/с. За прогнозами gismeteo, в Сімферополі 22 червня вночі 18-20° (можливий дощ), вдень 26-28° (можливий дощ); 23 червня вночі 16-18°, вдень 26-28°. 22 червня в Євпаторії - вночі 21-23°, вдень 24-26° (можливий дощ); 23 червня - вночі 20-22°, вдень 23-25°. 22 червня в Ялті вночі 21-23°, вдень 25-27° (можливий дощ); 23 червня - вночі 18-20°, вдень 24-26°. 22 червня в Севастополі 21-23° вночі, вдень 23-25° (можливий дощ); 23 червня - вночі 20-22°, вдень 23-25°. 22 червня в Керчі - 19-21° вночі; вдень 23-25°; 23 червня - вночі 18-20°, вдень 22-24°.

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