ДТП у Криму: є жертви (фото)

5 осіб загинуло та одну особу з травмами у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано внаслідок ДТП у Криму.

Як повідомляє прес-служба МНС, аварія сталася сьогодні вночі на автошляху Сімферополь-Феодосія.

Неподалік села Ізюмівка Кіровського району Криму відбулося зіткнення двох легкових автомобілів.

За даними ДАІ Криму, відбулося зіткнення ВАЗ-2101 і MAZDA. Внаслідок ДТП водій і 4 пасажири ВАЗ-2101 загинули, водій машини MAZDA отримав травми.

Всього за добу на території України зареєстровано 125 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 150 - травмовано.

Фото прес-служби кримської ДАІ