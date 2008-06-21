ДТП у Криму: є жертви (фото)
10:02, 21 червня 2008Крым
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ВАЗ перетворився на купу металобрухту
5 осіб загинуло та одну особу з травмами у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано внаслідок ДТП у Криму.
Як повідомляє прес-служба МНС, аварія сталася сьогодні вночі на автошляху Сімферополь-Феодосія.
Неподалік села Ізюмівка Кіровського району Криму відбулося зіткнення двох легкових автомобілів.
За даними ДАІ Криму, відбулося зіткнення ВАЗ-2101 і MAZDA. Внаслідок ДТП водій і 4 пасажири ВАЗ-2101 загинули, водій машини MAZDA отримав травми.
Всього за добу на території України зареєстровано 125 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 150 - травмовано.
Фото прес-служби кримської ДАІ
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