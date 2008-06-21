Кріль: прем`єр повинен працювати

Народний депутат України, голова політичної партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ шкодує, що країна останнім часом живе одними виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Сімферополі, в ході конференції кримської організації «Єдиного Центру», І.КРІЛЬ заявив: «Ми живемо тільки виборами, у нас нічого більше в державі немає! Тільки вибори. Одні закінчилися – інші починаються». Депутат зазначив, що, можливо, це й правильно з політологічної точки зору, проте неправильно з погляду людей, які «займаються роботою». "Люди, які займаються роботою, повинні працювати", - підкреслив І.КРІЛЬ, додавши, що це відноситься й до прем`єр-міністра України. «Психологія виборів не повинна бути присутньою у владі. Якщо ми вибрали прем`єр-міністра, він повинен працювати, працювати над вирішенням тих питань, які передбачає його посада. Все! - підкреслив І.КРІЛЬ. - Але якщо прем`єр-міністр - кандидат у Президенти, тоді в нього вибори (на думці – УНІАН)». Депутат зазначив, що це стосується як Віктора ЯНУКОВИЧА під час його перебування прем`єром, так і сьогоднішнього прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.

І.КРІЛЬ також заявив, що його вже «дістало» ділення українців, яке влаштовують політики: «На жаль, нас ділять, ділять політики, й це ділення, чесно кажучи, дістало мене, як людину дістало». «Мене дістало це як народного депутата України, я не можу свої функції нормально виконувати як народного депутата», - заявив І.КРІЛЬ, говорячи про ситуацію в українському парламенті, де депутати часто блокують трибуну.