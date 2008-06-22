Заєць очолив севастопольський ЄЦ

Головою Севастопольської міської організації партії «Єдиний Центр» став 52-річний Сергій ЗАЄЦЬ – голова Гагарінської районної державної адміністрації міста Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, на зборах міської організації, які відбулися 21 червня ввечері, за С.ЗАЙЦЯ проголосували 96 із 97 присутніх.

Збори також обрали раду міської організації партії та інші керівні органи.

До ради міської організації “Єдиного Центру” увійшов, зокрема, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Дмитро БАЗІВ, який до останнього часу декілька років перебував у керівних органах міської організації партії «Народний Союз Наша Україна».

Збори обрали 77 делегатів на з’їзд партії, що має відбутися 12 липня у Києві.

У зборах взяв участь голова “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ.