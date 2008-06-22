70% українців не мають уявлення, що таке туберкульоз

Переважна більшість українців не має уявлення про симптоми туберкульозу, що призводить до більш пізньої діагностики й складнішого лікування.

Про це заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» головний фтизіатр Києва Леонід ТУРЧЕНКО. За його словами, виявити ранні стадії хвороби нерідко нездатні навіть лікарі.

«Дослідження, проведене в Києві, Донецьку та інших містах, показало, що 70% населення практично не має уявлення, що таке туберкульоз», - розповів головний фтизіатр столиці України.

Причиною поганої поінформованості населення, на його думку, є відсутність державної просвітницької діяльності на цю тему.

«Сьогодні не існує ефективних санітарно-просвітницьких засобів, які б могли донести до людей украй важливу для них інформацію. Інформування населення - найслабша ланка, яка сьогодні не фінансується», - вважає Л.ТУРЧЕНКО.

Подібний стан справ призводить до пізнішої діагностики, при якій не тільки складніше лікувати пацієнта, але й він сам становить загрозу для довколишніх. «По медичну допомогу часто звертаються ті, у кого захворювання вже в розпалі — зараз у Києві кожного другого інфікованого виявляємо з бактеріовиділенням», - наголосив фтизіатр.

При цьому, додав він, навіть звернення до лікаря-терапевта не завжди гарантує своєчасну і якісну діагностику. «Лікарі загальної практики теж, на жаль, не завжди знають, якими є ранні симптоми захворювання на туберкульоз», - відзначив Л.ТУРЧЕНКО.

За рівнем смертності від туберкульозу Україна посідає перше місце в Європі. Кількість хворих на туберкульоз в Україні щорічно зростає на 38–40 тисяч. У 2007 році захворюваність, за даними довідника МОЗ «Туберкульоз в Україні», становила 79,8 на 100 тис. осіб, а смертність - 22,6, тоді як у Німеччині ці показники дорівнюють відповідно 8,00 і 1,00, в Італії - 7,00 і 1,00, в США - 5,00 і 0,52.