Підприємця-шахрая викрито в Криму

14:00, 22 червня 2008
Крым
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Державі завдано збитки на 2 млн. грн.

У Криму викрито приватного підприємця, який, шляхом шахрайства, отримав від 63 місцевих жителів доручення, звернувся до державної адміністрації із заявами про виділення земельних ділянок площею по 2 га кожному для ведення особистого сільського господарства, але отримав відмову.

У подальшому підприємець звернувся від імені громадян до суду з позовними заявами про передачу в приватну власність землі, і на підставі рішення суду їм було виділено 126 га та оформлено державні акти на право приватної власності на землю.

Як інформує прес-служба МВС, таким чином державі завдано збитки на суму понад 2,18 млн. грн.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

 

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