Крим прийняв мільйон курортників

Із початку цього року 1 млн. 010,8 тис. людей відпочило в Криму - це на 6,8% вище аналогічного періоду минулого року. Кількість відпочивальників розраховано за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах Криму відпочили 290 тис. людей, що на 0,9% менше, ніж за аналогічний період 2007 року. При цьому зараз у Криму працює більше здравниць і туристичних підприємств і їх заповнюваність вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, цього року Крим планує прийняти на відпочинок понад 6 млн. людей.