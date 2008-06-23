Батько уві сні придавив сина

У Феодосійському регіоні Криму стався нещасний випадок - батько уві сні придавив свого сина.

«Батько маляти спав з сином в ліжку і, ймовірно, випадково його придавив», - повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

Після виявлення сина без ознак життя батько відніс його до медиків. Вони констатували біологічну смерть хлопчика, 2008 року народження.

Причина смерті встановлюється.