Батько уві сні придавив сина
11:01, 23 червня 2008Крым
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Нещасний випадок у Феодосії
У Феодосійському регіоні Криму стався нещасний випадок - батько уві сні придавив свого сина.
«Батько маляти спав з сином в ліжку і, ймовірно, випадково його придавив», - повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.
Після виявлення сина без ознак життя батько відніс його до медиків. Вони констатували біологічну смерть хлопчика, 2008 року народження.
Причина смерті встановлюється.
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