Керівництво Криму вже сьогодні привітало з Днем Конституції України

Президія Верховної Ради і Рада міністрів Криму привітали кримчан з Днем Конституції України.

Основний Закон України, як відомо, був ухвалений 28 червня 1996 року.

Конституція заклала фундамент для становлення і розвитку демократичної, правової держави, наголошується в поздоровленні кримського керівництва, текст якого був поширений сьогодні.

«12 років, які минули з дня прийняття Конституції, підтвердили, що реалізація її норм успішно здійснюється завдяки роботі органів влади всіх рівнів, значним зусиллям всіх громадян України, консолідації суспільства, єдності і взаємопорозумінню», - наголошується в поздоровленні.

Керівництво автономії побажало кримчанам і всім громадянам України здоров`я, енергії, віри в щасливе майбутнє України, її жителів.