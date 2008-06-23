Регіонали готують відставку Кабміну

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”, внесений, зокрема, народним депутатом України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів).

Проектом постанови, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету міністрів.

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Фракція БЮТ вимагає, аби голосування щодо висловлення недовіри уряду відбувалося виключно підняттям рук.

Відповідний проект постанови “Про визначення виду і способу голосування при розгляді проекту Постанови Верховної Ради України «Про відповідальність Кабінету Міністрів України», внесений народними депутатами від БЮТ Миколою ТОМЕНКОМ, Андрієм ПОРТНОВИМ та Володимиром ПИЛИПЕНКОМ, зареєстрований у ВР.

Проектом постанови передбачається, що кожний народний депутат, який зареєстрований для участі у пленарному засіданні Верховної Ради України і бажає взяти участь у голосуванні з питання відповідальності уряду, має перебувати на своєму робочому місці. Голова Верховної Ради України за алфавітним списком зачитує прізвище, ім’я, по батькові кожного народного депутата, а також назву депутатської фракції, до складу якої входить такий народний депутат. Кожний народний депутат, чиє прізвище оголошено, в тому випадку, якщо він голосує „за” - піднімає руку і вимовляє „за”, якщо він голосує „проти” чи „утримався” - не піднімаючи руки, оголошує про відповідне рішення. При оголошенні рішення кожного народного депутата включається його мікрофон і здійснюється відеозапис. Процедура голосування контролюються Лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколу Лічильної комісії та оформлюються Постановою Верховної Ради України.

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Як інформує Німецька хвиля, відставки уряду Тимошенко в Україні очікують давно. Спікер Арсеній Яценюк заявив, що в парламенті існує бажання відправити кабмін у відставку до літніх парламентських канікул. Натомість київський політолог Віктор Небоженко вважає, що у відставці уряду не зацікавлена жодна з провідних політичних сил. Збір підписів депутатів за заслуховування звіту уряду, організований Партією регіонів, прем’єр Тимошенко розцінила як спробу відволікти увагу від виявлених Контрольно-ревізійним управлінням десятимільярдних зловживань уряду Віктора Януковича. А спікер Арсеній Яценюк не виключив відставки уряду та розпаду коаліції в разі негативної оцінки урядового звіту в парламенті. Однак, як вважає політолог Віктор Небоженко, Партія регіонів не готова очолити уряд, бо не знає, як зупинити інфляцію за умов подвійної дорожнечі імпортного газу. Президентська сторона зацікавлена в дискредитації БЮТ, а сама Юлія Тимошенко впевнена, що до кінця року впорається зі зростанням цін і забезпечить собі успішний старт президентської кампанії. Заяви Яценюка політолог розцінив як намагання виступити в ролі четвертої політичної сили, або стати посередником між Партією регіонів, БЮТ та Президентом.