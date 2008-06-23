Ціни на пальне найближчі два тижні не підвищаться - прогноз

Аналітики консалтингової компанії United Petroleum Consultants (UPECO, Київ) вважають, що роздрібні ціни на бензин і дизпальне в Україні значно не зміняться найближчі два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор UPECO Сергій КУЮН сьогодні на прес-конференції.

За його словами, ринок останнім часом стабілізувався, і є підстави сподіватися, що все буде спокійно.

Підвищення цін на пальне приведе до зниження обсягів продажів, і для роздрібних мереж автозаправних станцій це смертельно, вважає С.КУЮН.

Зробити прогноз до кінця літа С.КУЮН відмовився. «Ніхто не прогнозує, що буде», - сказав він, додавши, що ціни на пальне підвищаться в серпні, оскільки саме в цей час спостерігається пік споживання пального.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 травня середня по Україні ціна бензину А-95 подолала «психологічну» позначку в 6 грн./літр. З 8 по 16 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-76 - збільшилися на 2,8% - з 5,29 грн./літр до 5,44 грн./літр; бензин А-92 - збільшилися на 3,4% - з 5,62 грн./літр до 5,81 грн./літр; бензин А-95 - збільшилися на 3,7% - з 5,98 грн./літр до 6,20 грн./літр; дизельне пальне - збільшилися на 3,7% - з 5,98 грн./літр до 6,20 грн./літр.

Консалтингова компанія UPECO заснована в 1997 році, і на сьогодні є однією з провідних в Україні у сфері збору, систематизації і аналізу інформації про ринки нафти і нафтопродуктів. UPECO є видавцем ряду галузевих видань: тижневика «Нафторинок», щомісячників «Сучасна АЗС» і OilMarket. Компанія також проводить ряд нафтогазових конференцій в Україні, Росії і Казахстані.