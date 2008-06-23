Кримська сварка: парламент VS міліція

Постійна комісія Верховної Ради Криму із правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій вважає надуманими і провокаційними заяви Відділу громадських зв`язків кримської міліції про те, що керівництво автономії не виділяє встановлену кількість бюджетних коштів на профілактику правопорушень, боротьбу з корупцією і організованою злочинністю на півострові.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Верховної Ради Криму, текст якого переданий УНІАН.

«Дотепер від Головного управління МВС України в Криму не надійшло жодних пропозицій про виділення необхідних коштів для реалізації заходів, передбачених Програмою профілактики правопорушень в Автономній Республіці Крим на 2007-2008 рр. Разом із тим, статистика щодо загальної кримінальної ситуації в АРК, хоч би як кримський міліційний Главк не намагався її прикрасити, говорить не на його користь. Як і раніше, по всіх напрямах росте число правопорушень, тоді як розкриваність стає все нижче і нижче», - заявляє парламент Криму.

Профільна комісія ВР Криму зазначає, що тільки в тому випадку, якщо кримський міліційний Главк надасть перелік конкретних дієвих заходів, які дозволять розкрити серію кривавих злочинів, скоєних на початку 90-х років, зокрема, резонансних вбивств першого заступника прем`єр-міністра Криму Олександра Сафонцева, заступника міністра курортів і туризму автономії Дмитра Гольдича, голови Фонду майна Криму Олексія Головізина й інших, парламент автономії готовий в оперативному порядку виділити необхідні фінансові ресурси для того, щоб всі ці злочини були розкриті.

Постійна комісія ВР АРК із правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій розцінює негативні випади з боку Головного управління МВС України в Криму на адресу керівництва парламенту автономії «як категоричне небажання кримської міліції тісно співпрацювати з органами влади автономії і кримською громадськістю в спільному вирішенні всіх проблем, що накопичилися».

Раніше прес-служба міліції Криму повідомляла, що ”згідно із затвердженою Програмою профілактики правопорушень в Автономній Республіці Крим на 2007-2008 рр., передбачено виділення в поточному році Головному управлінню МВС України в АР Крим 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Дотепер кримській міліції не виділено ані копійки”. ”Причина – образи спікера парламенту на оприлюднені наприкінці минулого року аудіозаписи «підкилимової» процедури призначення керівництва міліційного Главку (попереднього керівництва - УНІАН), резонанс навколо спікерського «Мерседесу», кримінальних справ, порушених за фактами незаконної передачі в довгострокову оренду корпусу санаторію «Росія» і реалізації яхти родичам ГРИЦЕНКА. Не гоже Анатолію Павловичу (ГРИЦЕНКУ - УНІАН) через своє ущемлене самолюбство «обрізати» від законного фінансування кримську міліцію і при цьому дорікати їй у зниженні ефективності роботи. Скарбниця республіки - не особистий гаманець, тут аргумент: «Хочу дам, хочу не дам», не проходить”, - заявила міліція Криму. Тоді ж міліція повідомила, що статистика результатів боротьби із злочинністю в Криму покращилася.