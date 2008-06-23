Комісія, створена Президентом, визнала діючою угоду з Vanco

Міжвідомча комісія з підготовки пропозицій щодо врегулювання спірних питань, що виникли у зв`язку з Угодою про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між Державою Україна й компанію ”Vanco International Ltd” визнала юридично діючою угоду про розподіл продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив секретар комісії, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Борис СОБОЛЄВ.

«Головним висновком фахівців, які входили в комісію, є те, що угода (УРП - УНІАН) є дійсною й вона юридично діє», – сказав він, зазначивши при цьому, що даний висновок підтримали всі члени комісії, в тому числі й представники Кабінету міністрів України, які входили до неї, - міністр юстиції Микола ОНІЩУК, міністр охорони навколишнього природного середовища Григорій ФІЛІПЧУК, а також міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

Б.СОБОЛЄВ зазначив, що в ході дослідження матеріалів, пов`язаних із угодою, комісія підтвердила, що Vanco Prуckerchenska Ltd. є афільованою компанією Vanсo International Ltd (Х`юстон, США).

Крім того, в ході розгляду Vanсo International Ltd представила необхідні докази того, що має в своєму розпорядженні фінансові й технічні ресурси для ведення робіт на глибоководному шельфі. Зокрема, членам комісії було представлено банківську гарантію відомої міжнародної фінансової установи, яка готова виступити поручителем фінансового забезпечення плану дорозвідувальних робіт на шельфі в 2008 році.

Б.СОБОЛЄВ додав також, що в своїх висновках міжвідомча комісія при РНБО запропонувала дати оцінку бездіяльності посадовців, які входили до складу Міжвідомчої комісії з організації укладання й виконання угод про розподіл продукції при Кабміні, яку очолює перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ.

«Дії комісії, яку довгий час Кабінет міністрів просто не створював, ми однозначно кваліфікуємо як бездіяльність посадовців щодо невиконання угоди між державою Україною й компанією Vanco. Багато часу було втрачено на те, щоб з`ясувати те, що було з`ясоване попередніми урядами, в тому числі й урядом Юлії ТИМОШЕНКО 2005 року. В нас багато документів, де стоять її підписи і стоять підписи її заступників, які в цілому схвалили цей проект», – сказав Б.СОБОЛЄВ.

Він також повідомив, що висновки комісії будуть представлені Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ секретарем РНБО Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ в середу, 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. із Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Президент нагадав, що Рада національної безпеки і оборони України констатувала, що внаслідок прийняття зазначеного рішення уряду склалася вкрай небезпечна ситуація, що ускладнює освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу, створює загрозу енергетичній безпеці України, суттєво погіршує інвестиційний клімат і може призвести до значних фінансових збитків для України, негативно позначається на іміджі держави як надійного і передбачуваного партнера. Крім того, РНБО визнала рішення уряду про припинення угоди з «Венко інтернешнл лімітед» таким, що не відповідає національним інтересам України та створює загрозу національній безпеці України в економічній сфері.

Цим же указом Президент створив Міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій щодо врегулювання спірних питань, які виникли у зв`язку з угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.