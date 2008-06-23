Залізниця призначила 15 пар додаткових поїздів у Крим

На літній період Південно-Західна залізниця призначила 15 пар додаткових поїздів в кримському напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Південно-Західної залізниці Олександр ТОЛКАЧОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, було призначено додаткові поїзди Київ-Сімферополь, Київ-Феодосія, Житомир-Сімферополь, Чернігів-Сімферополь, Київ-Бердянськ, Київ-Євпаторія, Жмеринка-Сімферополь, Київ-Севастополь, Жмеринка – Санкт-Петербург та ін.

З 1 липня також буде призначено додаткові поїзди Київ-Феодосія та Київ-Сімферополь.

За інформацією О.ТОЛКАЧОВА, з червня з Києва курсує причіпний вагон у Салоніки (Греція).

Всього до літніх перевезень Південно-Західна залізниця підготувала 1297 вагонів, 485 із них обладнано системами кондиціонування.

О.ТОЛКАЧОВ повідомив, що Південно-Західна залізниця також отримала 24 нових вагони, у т.ч. два - для людей із обмеженими фізичними можливостями. Ці вагони щодня курсують у напрямку Євпаторії.

Він підкреслив, що в літній період Південно-Західна залізниця повністю задіяла свій рухомий склад. За словами О.ТОЛКАЧОВА, не зважаючи на списання поточного року 80 вагонів, обсяги руху пасажирських поїздів збільшилися на один поїзд за рахунок ефективного використання рухомого складу.