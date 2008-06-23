Говорити про підвищення плати за ЧФ можна до 2017 року

Народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО (фракція НУ-НС) вважає, що перегляд орендних ставок за перебування в Криму Чорноморського флоту РФ повинно обговорюватися на рівні урядів, виходячи з ринкових відносин між країнами, і лише у перспективі до 2017 року.

Про це йдеться у розміщеному на веб-сайті блоку НУ-НС коментарі І.ГЕРАЩЕНКО, який вона зробила на заяву МЗС РФ про готовність Росії розглянути питання про підвищення орендної плати за перебування ЧФ в Криму після 2017 року.

“Ми можемо запевнити наших російських колег, що ця тема ніколи для України не стане питанням тиску і шантажу. Тут Україна буде завжди демонструвати високу політичну культуру”, - наголосила народний депутат.

Водночас І.ГЕРАЩЕНКО, зауважила, що виведення флоту – це питання не одного дня. Тому вже сьогодні необхідно розпочати міждержавний діалог стосовно виведення ЧФ з тим, щоб цей процес відбувся цивілізовано, на високому політичному і дипломатичному рівні.

“Треба вітати позицію української влади, у першу чергу Президента, який вже сьогодні поставив завдання перед урядом відпрацювати всі необхідні механізми виведення ЧФ РФ”, - наголосила І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, “російські партнери повинні цінувати таку конструктивну позицію”.

Щодо орендної плати за перебування ЧФ РФ на території України, то народний депутат зазначила, що “у вирішенні цього питання Україна має використовувати виключно ринкові механізми”. “Якщо зростають ціни на енергоносії, їх транспортування, зростає світова інфляція, то такі процеси можуть впливати і на розмір орендної плати за перебування ЧФ РФ на території України”, - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО.