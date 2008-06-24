У Криму буде спекотно

Прогноз на 24-25 червня

У вівторок, 24 червня, в Криму без опадів. Як повідомили у Гідрометцентрі, температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. Вітер західний 5-10 м/с. 25 червня (середа) можливий дощ. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°. Вітер північно-західний 5-10 м/с. За прогнозами gismeteo, в Сімферополі 24 червня вночі 12-14°, вдень 28-30°; 25 червня вночі 17-19°, вдень 30-32°. 24 червня в Євпаторії - вночі 19-21°, вдень 24-26°; 25 червня - вночі 21-23°, вдень 25-27°. 24 червня в Ялті вночі 18-20°, вдень 27-29°; 25 червня - вночі 21-23°, вдень 27-29°. 24 червня в Севастополі 20-22° вночі, вдень 23-25°; 25 червня - вночі 22-24°, вдень 25-27°. 24 червня в Керчі - 18-20° вночі; вдень 26-28°; 25 червня - вночі 19-21° (дощ), вдень 25-27° (дощ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter