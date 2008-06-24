Владу Ялти дістало будівництво в центрі міста

Міськрада погрожує забрати ліцензії

Будівельні компанії, які влітку ведуть крупні роботи в центральній частині Ялти, можуть позбавити ліцензій. Як повідомляє офіційний сайт Ялти, будівельники ігнорують рішення Ялтинської міськради від 25 квітня про припинення будівельних робіт на території міста. Міськрада вирішила в разі виявлення факту будівельних робіт відмінити компаніям дозвіл на будівництво.

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