До Керчі зайде лайнер з мільярдерами

Лайнер-гігант «The World» зайде до Керчі.

Лайнер є унікальним плавучим курортом, його довжина 200 метрів, ширина 30 метрів.

На кораблі є 2 басейни, тенісний корт, майданчик для гольфу, салон краси, 4 ресторани, бібліотека і навіть церква.

Лайнер привезе 616 пасажирів і 343 члена команди.

За інформацією фахівців «Керч-агент», яким належить підвести океанський лайнер до керченського берега, жоден причал у Керчі не пристосований для прийняття судна такого класу (окрім вугільного причалу в торгівельному порту). Тому красень поставлять на рейді в акваторії навпроти морвокзала і на добу перекриють порт. До берега мільярдерів планують підвозити катерами. За чотирнадцять годин пасажири VIP-туру зможуть оглянути Керч.

Коли лайнер зайде до Керчі - не повідомляється.

За матеріалами Керч - це моє місто

Фото - сайт «The World»