«Укрзалізниця» розраховує на $750 млн. кредиту

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») розраховує одержати від Світового банку реконструкції і розвитку кредит на суму більш як 750 млн. доларів США для електрифікації і будівництва других колій на ділянках залізниці Долинське-Херсон-Миколаїв-Джанкой.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час міжнародної конференції «Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті» в Судаку (Крим) повідомив начальник Головного управління розвитку і технічної політики «Укрзалізниці» Арлікін ЗУБКО.

«Невдовзі в Міністерство економіки подамо документи на ініціацію великого проекту з Світовим банком реконструкції і розвитку. Сума – більш як 750 мільйонів доларів. Йдеться про електрифікацію і будівництво других колій на напрямку Долинське-Херсон-Миколаїв-Джанкой», - сказав А.ЗУБКО.

Він також відзначив, що на цій ділянці необхідне будівництво других колій і електрифікація, оскільки значно збільшився пасажиропотік до Криму, а ”основне направлення з Дніпропетровська до Криму сьогодні практично переобтяжене”.

Ми не можемо вже в цьому напрямку пропускати вантажні потяги в літній період. Практично це неможливо, лише нічні”, - пояснив А.ЗУБКО.