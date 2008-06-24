Мазутна пляма плаває Чорним морем

Голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища Євгеній БУБНОВ заявив, що російські фахівці виявили в Чорному морі мазутну пляму. Площа плями складала 3 км на 150 метрів, вона являла собою сріблясто-веселкову плівку із вкрапленнями мазуту.

Голова Рескомприроди завірив, що пляма не дійшла до кримського узбережжя і розосередилася в морі. «Вона рушила а бік Росії, потім в нашу сторону, до мису Такіл, селища Героївка, ми вже були готові її зустріти, але вона не дійшла», - розповів він.

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