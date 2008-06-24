Пам`ять вірмен, болгар і греків вшанували в Криму

У Криму пройшли жалобні заходи, приурочені до 64-х роковин депортації вірмен, болгар і греків з території півострова.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Ради міністрів Криму, ”із залізничного вокзалу в Сімферополі в червні 1944 почався довгий шлях вигнання, фізичних і моральних страждань для десятків тисяч безневинних людей”.

За даними уряду АРК, виселені були 11 тисяч вірмен, більше 12 тисяч болгар і 14,5 тисяч греків.

Відбулося покладання вінків до пам`ятного знаку жертвам депортації на пероні залізничного вокзалу Сімферополя. Представники кримських і сімферопольських властей, громадськість вшанували пам`ять жертв депортації хвилиною мовчання. Також був відслужений молебень.

Жалобні заходи пройшли і в інших містах півострова.

Довідка УНІАН. У 40-х роках минулого століття, крім вірмен, болгар і греків, з Криму були виселені представників інших народів: у 1941 році – кримські німці; у травні 1944 року – кримські татари.