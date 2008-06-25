Сьогодні о 19.15 на “5-му каналі” розпочнеться програма “Re:Акція” на тему: ”Кримські арешти: наведення порядку чи розправа”.

У програмі візьмуть участь народний депутат від фракції ”Наша Україна – Народна самооборона” Володимир СТРЕТОВИЧ та депутат Верховної Ради Криму, фракція «Союз» Лев МИРИМСЬКИЙ. Крім того, о 19.45 до їхньої дискусії по телефону приєднається народний депутат (НУ-НС) Віктор ШЕМЧУК.

Також у програмі візьмуть участь експерти: Альона КОЧКІНА (автор книги «Кримський гамбіт») та адвокат Тетяна МОНТЯН, а також провідні журналісти.

”Re:Акція” є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, ”5-го каналу”, радіо ”106 FМ” та холдингу “Главред-медіа”.