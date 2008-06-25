МВС, СБУ і прокуратура зметикували на трьох

Служба безпеки України України, представники МВС та Генеральної прокуратури дійшли згоди щодо посилення протидії проявам корупції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, відповідне порозуміння було досягнуто сьогодні на черговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії проявам корупції.

Як зазначив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, головні зусилля Групи спрямовано на удосконалення правового поля боротьби з корупцією та вжиття активних практичних заходів для виявлення корупційних схем і механізмів, їх руйнування, притягнення корупціонерів до визначеної законом відповідальності.

За його словами, «ми повинні спільно з усією громадою рішучо зламати ті схеми, у яких на сьогодні закладено можливості для корупційних дій. Включити світло, зробити прозорими механізми прийняття рішень, насамперед, щодо витрачання бюджетних коштів, кадрових призначень, у сфері державних закупівель і земельних відносин тощо. Позбавити посадовців, правоохоронців, чиновників важелів для скоєння протиправних діянь».

При цьому керівник СБУ додав, що «практично усі громадяни стикаються з корупційними проявами в органах влади. Бізнесмени, які хочуть нормально працювати в рамках закону, змушені платити «відкати», тому що продумана правопорушниками система виводить державні гроші під суто конкретного виконавця - і починається корупція”.

”Отже, - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, - ми поряд із посиленням нашої міжвідомчої взаємодії закликаємо приєднатися до спільних зусиль із викорінення цього зла усі неурядові організації, пріоритетним напрямком діяльності яких є протидія корупції. Ми негайно, у небюрократичний спосіб, із зворотнім зв’язком проаналізуємо і назвемо усі корупційні проблеми – по галузях, по відомствах, по кожному корупціонеру з його конкретною посадою і прізвищем. Злочинців буде притягнуто до відповідальності, а їх наступникам на посадах ми не дамо можливості започатковувати нові зловживання».

У свою чергу заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША зауважив: «Останнім часом значно збільшилися суми хабарів, які вимагають державні посадовці за прийняття тих, чи інших рішень – йдеться вже про сотні тисяч доларів, на очах зростає зухвалість вимагачів”.

За його словами, за січень-травень поточного року органами прокуратури скеровано до суду 705 кримінальних справ з ознаками корупційних діянь. 19 кримінальних справ порушено стосовно суддів, матеріали багатьох з них стосуються болючої проблеми рейдерства, яке можливе лише за умови існування розгалужених корупційних зв’язків».

М.ГОЛОМША також акцентував увагу на важливості адекватного фінансування антикорупційних заходів у державі, зазначивши що лише за цієї умови можливо використати увесь наявний потенціал правоохоронних органів.

Разом з тим, учасників засідання було проінформовано, що спільні спеціалізовані оперативні групи протидіють проявам корупції серед вищих посадових осіб органів влади і місцевого самоврядування, внутрішніх справ, податкової і митної служб, представників інших державних органів та у галузях, де корупційні діяння набули найбільшого поширення.

На завершення зустрічі міжвідомчою робочою групою було схвалено ініціативу СБУ про проведення на початку липня круглого столу неурядових українських та міжнародних організацій з питань протидії корупції, де буде обговорено дієві механізми залучення ресурсів громадських організацій до подолання конкретних корупційних схем, профілактики корупційних проявів у середовищі службовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Зокрема, пропонується створити при міністерствах та відомствах громадські ради, представники яких будуть залучатися до проведення тендерів та роботи конкурсних комісій на заміщення вакантних посад тощо.

Водночас СБУ нагадує, що на офіційному сайті відомства створено спеціальну рубрику, присвячену діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань протидії проявам корупції.

Тому СБУ звертається до всіх громадян із закликом долучитися до загальнодержавних заходів, метою яких є подолання масштабної корупції і позбавлення її правового та соціального підґрунтя. Уся інформація щодо конкретних зловживань корупціонерів, щодо відомих людям уразливих з точки зору корупції сфер, яка надходитиме на номери гарячих ліній, електронні скриньки підрозділів СБУ, буде взята до уваги.