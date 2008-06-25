Сапери підірвали німецьку якірну міну

Німецька якірна протикатерна міна зразка 1939 року, знайдена днями в Керченському регіоні за 10 метрів від берега, сьогодні була знищена. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

«За попередньою інформацією, це була морська якірна міна зразка 1908 року. Вибухонебезпечна знахідка була оглянута прибулими саперами спеціального морського загону МНС, при детальнішому огляді її ідентифікували як німецьку якірну протикатерну міну зразка 1939 року. Міна була у формі кулі, що обросла черепашками і водоростями», - говориться в повідомленні кримського Главку МНС.

У зв`язку з тим, що підривник міни «гальвано-ударного принципу дії», і вона могла вибухнути при контакті, було ухвалено рішення знищити знахідку на місці. Для зменшення радіусу розльоту осколків міна була накрита мішками з піском і знищена.

За словами помічника начальника ГУ МНС України в АР Крим Володимира ІВАНОВА, дані міни широко застосовувалися під час Другої Світової війни. «Чорне море багате на подібні сюрпризи, особливо часто доводиться працювати в районі Керчі і Севастополя», - відзначив В.ІВАНОВ.