Сесія міськради Сімферополя

26 червня - 10.00. Сесія Сімферопольської міської ради

Питання: про виконання міського бюджету за 1 квартал 2008 року; про роботу комунального підприємства «СимТаксоПаркинг»; про затвердження Угоди між Сімферопольською міськрадою (Україна) і муніципальною освітою «Місто Новочеркасськ» (Російська Федерація) про економічне, науково-технічне і соціально-культурне співробітництво та ін.

Велика зала міськради (вул. Толстого, 15).