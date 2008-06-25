Тимчасова слідча комісія Ради почала роботу в Севастополі

У Севастополі вчора почала роботу Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань з`ясування обставин щодо порушення Конституції і законів України міською державною адміністрацією і міською радою, іншими органами виконавчої влади з питань земельних відносин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольської міськради.

За інформацією прес-служби, комісія також вивчить питання законності використання грошових коштів при виконанні робіт за Програмою соціально-економічного розвитку міста Севастополя. Комісію, створену постановою Верховної Ради України від 5 червня 2008 року, очолює народний депутат України Іван ВЕРНИДУБОВ. Всього до складу комісії ввійшли 9 народних депутатів від фракцій Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко і КПУ.

До роботи Тимчасової слідчої комісії в установленому порядку залучатимуться представники Генеральної прокуратури України. Термін роботи комісії визначений постановою про її створення і становить 6 місяців. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу планується заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше 10 жовтня 2008 року.

У Севастополі комісія працюватиме до кінця тижня. Далі народні депутати вивчатимуть і аналізуватимуть одержані документи, залучатимуть експертів, проводитимуть інші слідчі заходи, передбачені чинним законодавством, повідомляє прес-служба.