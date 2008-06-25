У ВР пропонують перенести вантажний порт з Євпаторії

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування ухвалив рішення в якому, зокрема, доручалося Кабінету Міністрів України до 1 січня 2010 року вирішити питання щодо переносу вантажного порту з міста Євпаторія (Крим) у інше місце.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Рішення Комітету містить низку доручень центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо покращення екологічної ситуації у Всеукраїнської дитячої оздоровниці курорту Євпаторія.

Члени Комітету висловили занепокоєння щодо стану прибережної захисної смуги Чорноморського узбережжя в районі Євпаторії. "У зв´язку з підвищенням інтенсивності абразивних процесів на узбережжі, в курортній зоні спостерігається значне зменшення ширини пляжної смуги. Про це свідчать режимні спостереження за динамікою пляжів Євпаторійського узбережжя Чорного моря. Народні депутати наголосили, що ця проблема виходить за рамки окремого регіону", - йдеться у повідомленні.

Збільшення чисельності відпочиваючих, вважають члени профільного комітету, посилює навантаження на систему водопостачання та водовідведення. Відсутність належних мереж та глибоководного випуску протяжністю 2,5 км з очисних споруд Євпаторії, підкреслили народні депутати, не сприяє активному розвитку курорту і "може призвести до надзвичайної ситуації".

Кабмін має також забезпечити у повному обсязі фінансування робіт по берегоукріпленню, що визначено у Законі "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів".