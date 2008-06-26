Хресна хода зі сходженням на Пахкал-Кая
11:52, 26 червня 2008Крым
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29 червня - у День усіх святих, що просяяли в землі Руській - у Криму відбудеться хресна хода, присвячена 1020-річчю Хрещення Київської Русі.
12.00. - Хресна хода пройде від Ангарського перевалу (траса Сімферополь–Алушта) зі сходженням на гору Пахкал-Кая - до місця, де стояв стародавній православний храм. На вершині гори буде здійснено подячний водосвятний молебень.
Хресна хода відбудеться з благословення митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.
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