Від рибного порту Керчі вимагають віддати якірну стоянку

Керченською транспортною прокуратурою внесено подання до Керченського морського рибного порту про усунення порушень закону: порт не має необхідних узгоджень для користування якірними стоянками.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Як з’ясувалося у ході прокурорської перевірки, водний простір у Керченської протоці для здійснення господарської діяльності з надання послуг по перевантаженню вантажів на рейді (якірна стоянка) відведено порту лише на підставі рішення виконкому Керченської міської ради. "Цього рішення не достатньо, тому що відповідно до вимог ст.12 Кодексу торговельного мореплавства України відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також будівництва або будь-якої роботи в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів повинно бути погоджено з Міністерством транспорту та зв`язку України", - йдеться у повідомленні.

Всупереч ст.ст.5, 14 Водного Кодексу України Керченським морським рибним портом здійснюється використання водних об`єктів загальнодержавного значення без дозволу Кабінету Міністрів України та без погодження з Міністерством транспорту та зв`язку України.

Прокуратура вимагає усунути виявлені порушення закону.