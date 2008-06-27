Чорноморський флот Росії можна перевести до Сирії

Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації «можуть бути переведені з Севастополя до Сирії», де у РФ є військово-морська база. Таку думку висловив на зустрічі з журналістами глава Представництва Міністерства закордонних справ України в Одеській області Костянтин РЖЕПИШЕВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання про вплив на українсько-російські відносини вимоги України до Російської Федерації забезпечити своєчасне виконання договору про виведення Чорноморського флоту з Севастополя, К.РЖЕПИШЕВСЬКИЙ висловив думку, що кораблі російського флоту «можуть бути переведені з Севастополя до Сирії, де Росія вже має в своєму розпорядженні військово-морську базу, хоча, можливо, в недостатній мірі обладнану».

К.РЖЕПИШЕВСЬКИЙ нагадав, що російська сторона вже озвучувала можливість такого вирішення питання, незмінною залишається і позиція МЗС України з приводу часу перебування на території України Чорноморського флоту РФ, що повністю відповідає «букві діючих українсько-російських домовленостей і Конституції України».

«Чорне море повинне стати зоною миру і економічного співробітництва», - заявив представник МЗС.