Крим бадьоро розпочав прибирання ранніх зернових

Крим вже розпочав прибирання ранніх зернових. Прибрано 62,7 тисяч гектарів озимого ячменю, намолот - 182,8 тисяч т зерна при середній врожайності 29,2 ц/га.

Про це повідомив міністр аграрної політики Криму Павло АКИМОВ на всеукраїнській селекторній нараді.

Прес-служба Ради міністрів Криму відзначає, за попередніми даними валовий збір ранніх зернових культур в автономії в поточному році повинен скласти не менше 1 млн. 392 тис. т, що майже на 170 тис. т більше врожаю минулого року.

Крім того, Криму належить прибрати ранні олійні культури на площі близько 47 тисяч гектарів.