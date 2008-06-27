В Алушті затримали ще двох чиновників міськради

В Алушті (Крим) правоохоронці сьогодні затримали двох чиновників міської ради – віце-мера Олександра БОРОДАЯ і начальника відділу з управління комунальною власністю Юрія КУРТОЧКІНА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив головний редактор газети «Алуштинський вісник» Роман ЧЕРЕМУХІН (засновниками газети є колектив і міськрада Алушти - УНІАН).

Ю.КУРТОЧКІН був затриманий у себе вдома, а О.БОРОДАЙ - у виконкомі. «Я можу підтвердити, що його (О.БОРОДАЯ - УНІАН) затримали, але не знаю, чи є він зараз затриманим чи ні», - сказав Р.ЧЕРЕМУХІН.

За його словами, сьогодні в міськраді через ці події була практично паралізована робота. «Нікого не впускають, нікого не випускають з будівлі. Люди сьогодні не могли пройти, виконувати свої обов`язки, від них вимагали якісь пропуски, - сказав журналіст. – Тобто сьогоднішній день вийшов неробочий».

Р.ЧЕРЕМУХІН порівняв те, що відбувається, з 1937 роком. «Тоді був розстріл на місці і депортація близьких родичів, зараз цього немає, але, в принципі, те ж саме», - сказав він.

За словами Р.ЧЕРЕМУХІНА, правоохоронці, які затримували алуштинських чиновників, від коментарів відмовилися і не захотіли фотографуватися для міської газети.

Журналіст також відзначив, що в міськраді вже побоюються за решту співробітників. «Залишилися ще віце-мер, секретар, інші співробітники. Коли за ними прийдуть?», - обурився Р.ЧЕРЕМУХІН.

Партія «Союз» сьогодні виступила із заявою з приводу подій в міськраді Алушти. «Союзівці» розцінюють те, що відбувається, «як показову провокацію зі всіма ознаки сфабрикованого «замовлення», що має на меті залякати незговірливих представників місцевих властей Алушти”.

Факт затримання чиновників в МВС підтвердили, але від подальших коментарів відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, мер Алушти Володимир ЩЕРБИНА і один з його заступників Вадим ПОПОВ були затримані 13 червня в ході спільної операції, проведеної співробітниками Генеральної прокуратури України і кримського УБОЗу. Алуштинські чиновники затримані за підозрою в скоєнні посадових злочинів. Їх підозрюють в неодноразовому отриманні хабарів в особливо великих розмірах. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міськраді. 16 червня Печерський районний суд Києва обрав В.ЩЕРБІНІ запобіжний захід – тримання під вартою.

Зараз виконує обов`язки мера Алушти секретар міської ради Ольга БОЙЧЕНКО.