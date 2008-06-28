П`яний викрав самоскид, тікав від ДАІ і залишив без газу 2 будинки

У Феодосії (Крим) сьогодні вночі п`яний чоловік незаконно оволодів самоскидом і під час втечі від співробітників ДАІ збив три стійки труби газопостачання низького тиску, після чого машина врізалась у дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, пошкоджено 30 метрів труби, внаслідок чого без газопостачання залишились два приватних будинки.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди "викрадач" не постраждав. Чоловіка затримано і доставлено до чергової частини міліції. За фактом ДТП розслідування проводить ДАІ Феодосії.