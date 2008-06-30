У «Свободи» є ідея для Ющенка: скасувати Кримську автономію

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" вимагає від Президента України та Верховної Ради внести зміни до Конституції України, якими змінити статус Кримської автономії з республіканського на обласний та скасувати спеціальний статус міста Севастополя.

Про це йдеться у заяві ВО "Свобода".

"Факти останніх років свідчать, що штучна автономія Криму є фактором дестабілізації політичної ситуації як на півострові, так і в Українській державі загалом", - мовиться у заяві.

"Кожне загострення україно-російських відносин починається одноманітно прямолінійно: московські політики починають активно мусувати питання належності Криму, Севастополя та перебування Чорноморського флоту РФ на території України. А вже потім йдуть питання газу, "защіти саатєчєствєннікаф" чи "насільствєннай украінізациі", - вважає ВО "Свобода".

"Завдяки автономному статусу Крим за роки незалежності перетворився на заповідник істеричної українофобії, де раз-у-раз безкарно принижують і цькують усе українське. Внаслідок цього Крим перетворено зовнішніми силами на випробувальний майданчик для створення сепаратистських рухів в інших регіонах України, в першу чергу на Донбасі і в Закарпатті", - говорять автори заяви.

У ВО "Свобода" вважають, що ситуація загострюється тим, що на сьогодні створено косовський прецедент, коли шляхом проголошення незалежності у суверенної держави було відібрано частину її території.

"Верховна Рада ухвалила закон "Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки" 12 лютого 1991 року, тобто до проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. В статті першій цього закону сказано: "Відновити Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області в складі Української РСР". Проте Кримської АРСР ніколи не існувало, тому вона не могла бути відновлена. По суті, автономію штучно нав`язали ззовні, сподіваючись "за сприятливих обставин" відібрати Крим. На сьогодні Кримська автономія є атавізмом совєцької імперії, міною сповільненої дії під державну незалежність України. Автономний статус Криму також суперечить статті 2 Конституції України, згідно з якою "Україна є унітарною державою". Враховуючи це, Всеукраїнське об`єднання "Свобода" вважає, що автономний статус Криму та спеціальний статус Севастополя несуть загрозу національній безпеці України, її суверенітету і територіальній цілісності", - йдеться в заяві.

Виходом із ситуації ВО "Свобода" вважає зміну статусу Кримської автономії з республіканського на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя. "Це також забезпечить економічну, культурну, інформаційну та освітню інтеграцію в Українське суспільство його кримської частини і сприятиме правовій уніфікації, оптимізації управління та самоуправління, що, безперечно, спричинить поліпшення добробуту мешканців Криму", - мовиться у документі.

Для розв`язання "кримської проблеми" ВО "Свобода" вимагає від Президента України та Верховної Ради України:

* внести зміни до Конституції України, якими змінити статус Кримської автономії з республіканського на обласний та скасувати спеціальний статус міста Севастополя, зокрема вилучити розділ Х Конституції України та усі згадки про Автономну Республіку Крим та про окремий статус міста Севастополя;

* змінити законодавство України відповідно до ухвалених змін до Конституції України, створити Кримську обласну державну адміністрацію та провести вибори до Кримської обласної ради

* ухвалити Державну Програму інтеграції в Українське суспільство його кримської частини, яка передбачала б економічну, транспортну, культурну, інформаційну та освітню інтеграцію.

* з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв`язків і підприємництва, завантаження потужностей портового комплексу та розвитку його інфраструктури, збільшення поставок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури надати Севастополю статус вільного порту, економічної зони звільненої від оподаткування ("порто-франко").

У разі відмови здійснити ці зміни "Свобода" ініціюватиме збір підписів з вимогою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо скасування Кримської автономії та спеціального статусу міста Севастополя.

*** Лідер ВО "Свободи" - Олег ТЯГНИБОК.