Два кораблі берегової охорони Туреччини прибудуть до Севастополя

1 липня з візитом до Севастополя прибудуть два кораблі берегової охорони Туреччини.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Валентина ВОРОБЙОВА, турецькі колеги прибудуть у Балаклаву (тут розміщено з`єднання кораблів охорони Прикордонних військ України) на підставі угоди між урядами України й Турецької Республіки про співпрацю їх компетентних органів, що відповідають за свої морські простори в Чорному морі, плану двосторонньої співпраці між Державною прикордонною службою України та головним штабом Збройних Сил Туреччини на 2008 рік.

За словами В.ВОРОБЙОВОЇ, мета візиту - проведення спільних двосторонніх тренувань і обмін досвідом у правоохоронних і прикордонних питаннях, підвищення рівня готовності до спільних дій у Чорному морі. Турецьку делегацію очолить командир походу капітан 3 рангу Айхан САЛАР, всього в Балаклаву з візитом прибудуть 50 осіб. Українську делегацію очолить командир Севастопольського загону морської охорони капітан 1 рангу Олег КОСТУР.

Протокольна зустріч сторін відбудеться 1 липня. Цього дня турецька делегація відвідає Турецький меморіал у Севастополі. На 2-4 липня заплановано: презентація пункту управління Севастопольського загону морської охорони, проведення спільних двосторонніх навчань із метою підвищення готовності до спільних дій у морі. В ході тренувань будуть відпрацьовані, зокрема, порядок дій доглядових груп під час огляду підозрілого судна, проведені тренування із засобами зв`язку, спільне маневрування катерів, передача вантажу на ходу корабля, пошук і порятунок екіпажу судна, що зазнало катастрофи.

Також у програмі візиту заплановано різні екскурсії історичними й культурними визначними пам`ятками Криму, таким як Воронцовський і Лівадійський палаци, відвідання музею Чорноморського флоту.

Це вже друга зустріч сторін у Балаклаві, перша відбулася в липні минулого року, повідомила В.ВОРОБЙОВА.