Податківці вилучили яхту, катамарани і комплекти для дайвінгу

У ході операції «Курорт» кримські податківці вилучили у підприємців, що не мали дозволів, парусно-спортивну яхту, 8 катамаранів і 39 комплектів для дайвінгу.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, катамарани були вилучені на одному з пляжів у Чорноморському районі автономії, яхта – в Алушті, а комплекти для підводного плавання – в одному з ялтинських селищ.

Підприємці надавали послуги відпочиваючим (прокат катамаранів, перевезення пасажирів яхтою, оренда устаткування для дайвінгу) без необхідних дозвільних документів. По кожному з фактів документи передані до суду для ухвалення рішення.

Крім того, в рамках операції «Курорт-2008» податківці виявили дві бази відпочинку в селах Ленінського і Сакського районів Криму, які працювали без необхідних документів. Складено протоколи, згідно з якими обидві бази відпочинку вилучені. Документи передані до суду.